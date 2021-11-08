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«Газпром» приступает к наполнению европейских хранилищ газом
Экономика
«Газпром» приступает к наполнению европейских хранилищ газом
gazprom.ru  /  Официальный сайт ОАО «Газпром»

Москва, 8 ноября. Российская компания «Газпром» заканчивает закачку газа в подземные хранилища страны, чтобы обеспечить бесперебойное газоснабжение внутреннего рынка, и запускает к наращиванию поставок топлива в Европу.

Об этих планах заявлял еще в конце октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер после соответствующего поручения российского лидера Владимира Путина. Изначально завершение плановой закачки газа в российские хранилища было намечено на 1 ноября, но из-за введенных нерабочих дней закачку продлили до 7 ноября.

«Газпром» 29 октября объявил о достижении планового уровня оперативного резерва газа в российских ПХГ в размере 72,6 млрд кубометров. Однако компания решила продолжить заполнение. Российская компания довела максимальную суточную производительность до 847,8 млн кубометров.

Ранее Молдавия и «Газпром» заключили взаимовыгодный контракт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал оценку договоренности сторон. Он полагает, что коммерческое сотрудничество всегда выгодно участникам.

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