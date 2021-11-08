Бывший вице-президент Пенс обвинил администрацию Байдена в слабости

Вашингтон, 8 ноября. Бывший вице-президент США раскритиковал администрацию американского лидера Джо Байдена из-за ее политики в отношении Израиля.

В ходе ежегодного собрания руководства Республиканской еврейской коалиции политик подчеркнул, что теперь враги Вашингтона и Иерусалима чувствуют слабость Белого дома. Об этом сообщает Fox News.

«Не заблуждайтесь на этот счет, президент Джо Байден повернулся спиной к Израилю. Он восстановил финансирование Палестинской администрации, объявил о своем намерении присоединиться к ядерной сделке с Ираном, и теперь администрация Байдена планирует открыть консульство в Иерусалиме для палестинского народа», — сказал Пенс.

Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что этот шаг является незаконным. Конгресс должен запретить Байдену открывать консульство в столице Израиля.

«Слабость порождает зло, и после катастрофического ухода президента из Афганистана наши противники чувствуют слабость», — резюмировал политик.

Ранее читатели издания Fox News выразили недовольство после слов президента США о том, что американцы слабо разбираются в вопросах ценообразования. По словам Байдена, рядовые жители Соединенных Штатов обеспокоены повышением цен в магазинах, так как не осознают реальных причин этого процесса.