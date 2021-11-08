Экс-глава минобороны США Панетта обвинил Байдена в провале вывода войск из Афганистана

Вашингтон, 8 ноября. Бывший глава Министерства обороны США Леон Панетта заявил, что американский президент Джо Байден подорвал его доверие, когда назвал хаотичный вывод войск из Афганистана экстраординарным успехом.

Политик занимал свой пост при администрации Барака Обамы и Билла Клинтона. Он посоветовал главе Белого дома взять на себя ответственность за события августа, когда Вашингтон вывел Вооруженные силы США из Афганистана. Об этом сообщает Fox News.

«Я говорил президентам об этом на разных должностях, которые у меня были, что самое важное в ответственности президента — быть честным с американским народом. Это означает не только признание ваших успехов, но и то, что вы говорите американскому народу, когда совершаете ошибку, потому что они знают, что вы совершили ошибку», — отметил Панетта.

Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что если делать вид, что твои оплошности являются успехом, то это бьет по авторитету. Это вредит президенту Соединенных Штатов. По его мнению, вывод войск из Афганистана был неправильным.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президентство Джо Байдена демонстрирует неспособность справиться с проблемами США.