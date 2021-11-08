IT-эксперт Кашкин порекомендовал бороться с телефонной рекламой при помощи закона

Москва, 8 ноября. Нежелательные и рекламные звонки являются частой проблемой для граждан. Однако бороться с ними можно при помощи российского законодательства, сообщил эксперт по информационной безопасности Евгений Кашкин.

Он объяснил, что пользователи сами предоставляют компаниям доступ к своим данным, разрешая их обработку при подписании договора. Call-центры в работе используют базы данных, полученные именно таким образом. По словам Кашкина, бороться с подобными звонками можно при помощи закона «О персональных данных», передает «Прайм».

«Таким образом вы можете сообщить звонящему, что ведете запись звонка и попросить разъяснить, кому осуществляется звонок, а далее — откуда у звонящего персональные данные, и почему коммерческое предложение озвучено без разрешения», — порекомендовал специалист.

Обычно достаточно нескольких подобных разговоров, чтобы call-центр добавил номер пользователя в «черный список». Помимо этого, добавил Кашкин, при обнаружении рекламного звонка можно через контекстное меню заблокировать звонящего и сообщить о спаме. При достаточном количестве подобных жалоб номера будут блокироваться оператором автоматически, заключил эксперт.

Несмотря на то, что многие компании промышляют передачей номеров телефона своих клиентов, обладание им может сказать злоумышленникам немало информации о жертве. Так, при его наличии существует возможность определить паспортные данные человека.