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Генштаб Белоруссии: Москва и Минск никогда не были агрессорами

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 02:02
Политика
Генштаб Белоруссии: Москва и Минск никогда не были агрессорами
ФБА «Экономика сегодня»

Минск, 8 ноября. Россия и Белоруссия никогда не развяжут войну, заявил первый замначальника Генштаба ВС Белоруссии Игорь Король.

Король объяснил цели и задачи новой Военной доктрины белорусско-российского Союзного государства. Он напомнил, что Москва и Минск никогда не были агрессорами. Об этом Король рассказал в интервью телеканалу СТВ.

«Мы заявляем всегда и везде, что мы готовы защищать свою страну, свой народ, но мы никогда не развяжем войну и не пойдем завоевывать что-то там. <…> Наши вооруженные силы созданы не для этого», — заявил военный.

Он добавил, что союзники ведут определенные военные приготовления, но призвал не драматизировать ситуацию. Король считает, что Варшава сильно раздувает тему о миграционном кризисе и обстановке на границе.

Ранее госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев оценил партнерские отношения Лукашенко и Путина. Он заявил, что главы государств осознают ответственность за своих граждан, и это не мешает им слышать друг друга.

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