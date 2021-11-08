Кайли Дженнер выступила в защиту Трэвиса Скотта после давки на концерте

Хьюстон, 8 ноября. Актриса Кайли Дженнер высказалась в защиту своего парня и музыканта Трэвиса Скотта, на концерте которого в результате давки погибли люди. Она считает, что рэпер не знал об инциденте во время выступления.

Модель впервые выступила в соцсетях после трагедии на фестивале в Хьюстоне, на котором погибли восемь человек. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Мы с Трэвисом сломлены и опустошены. Мои мысли и молитвы со всеми, кто погиб, был ранен или пострадал в результате вчерашних событий. А также с Трэвисом, который, как я знаю, сильно заботится о своих поклонниках и сообществе в Хьюстоне», — рассказала Дженнер.

Global Look Press / Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com

Она добавила, что они вместе с Трэвисом не знали о смертях, которые произошли во время шоу. В противном случае выступление прервалось бы.

«Я выражаю свои глубочайшие соболезнования всем семьям в это трудное время и буду молиться об исцелении всех, кто пострадал», — резюмировала Кайли.

Ранее Трэвис Скотт заявил, что сотрудничает с властями, ведущими расследование давки и гибели восьми человек на его концерте в Хьюстоне (штат Техас). Музыкант рассказал, что молится о пострадавших на концерте и признался, что «полностью опустошен» произошедшей накануне вечером трагедией.