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Гинцбург: ЕС и ВОЗ используют разницу в законах для непризнания «Спутника V

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 01:28
Общество
Гинцбург: ЕС и ВОЗ используют разницу в законах для непризнания «Спутника V
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 8 ноября. Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, почему Евросоюз и ВОЗ не принимают российскую вакцину «Спутник V».

Ученый в беседе с «Известиями» отметил, что российское и европейские законодательства относительно лекарственных средств не гармонизированы друг с другом. Так, вакцины проверяют по разным параметрам.

«Мы вакцину свою проверяем по 18 параметрам, они свои вакцины проверяют по 16 параметрам, причем среди оставшихся параметров несколько не совпадают», — заявил Гинцбург.

Микробиолог отметил, что сейчас, когда на Западе нужно зарегистрировать «Спутник V», западные чиновники ВОЗ и Европейского медицинского агентства (EMA) во многом используют эту негармонизацию как повод для отказа. По его словам, вакцину могли бы зарегистрировать по эффективности в процессе гражданского оборота.

Он заявил, что для регистрации на Западе документацию по «Спутнику V» придется переделывать. По мнению Гинцбурга, процесс принятия документов может затянуться.

Ранее Гинцбург заявил, что российский препарат хорошо справляется с защитой от различных вариантов коронавируса. По его словам, EMA не хочет этого замечать.

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