Аналитик Маслов предупредил о снижении курса рубля к Новому году

Москва, 8 ноября. К новогодним праздникам курс рубля снизится по отношению к другим валютам на фоне длинных выходных и роста потребления в стране, предупредил аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

Эксперт напомнил, что выходные в России длятся около десяти дней. И потребление товаров и услуг в это время значительно возрастает. Это влияет на импорт, сообщил агентству «Прайм» Маслов.

«Многие товары импортируются в Россию, и на них в эти дни растет спрос, чем и пользуются продавцы, совершая закупки за рубежом. Для этого необходима иностранная валюта, что приводит к повышенному спросу на валюту и ослаблению рубля», — уточнил аналитик.

Пик выплат по внешним долгам у российских компаний приходится на конец года, напомнил Маслов. Им требуется валюта, что способствует ослаблению рубля.

Кроме того, к концу года на фоне пика бюджетных расходов становится значительно больше рублевой ликвидности. Это тоже влияет на общее положение рубля, заметил эксперт.

Похожее мнение ранее высказал экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. Он также считает, что рубль ждет падение, однако связывает это с вероятным снижением цен на энергоносители.