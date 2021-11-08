Центр Гамалеи определил необходимое число антител для защиты от COVID-19

Москва, 8 ноября. Специалисты центра имени Н. Ф. Гамалеи совместно с департаментом здравоохранения города Москвы провели исследование. Они определили минимальное число антител для защиты от COVID-19.

Как сообщил директор центра академик РАН Александр Гинцбург, их количество определяется в международных единицах, введенных ВОЗ. Он объяснил, что раньше каждая фирма, выпускающая свою систему, вела собственный подсчет по титрам, либо по коэффициенту эффективности. Однако теперь данные необходимо сравнивать с международными единицами, сообщил Гинцбург в интервью «Известиям».

«300 международных единиц. 300 banding antibody units (нейтрализующих единиц антител)», — назвал директор центра минимальное число антител для защиты от COVID-19.

По его словам, это число является нижним порогом. Такое количество способно защитить от штамма «Дельта». При меньшем уровне антител в организме необходимо вакцинироваться «Спутником Лайт», добавил Гинцбург. Однако если после процедуры показатель стал 350-400, имеет смысл сделать укол вторым компонентом «Спутника V». Идеальным же является показатель в 500 единиц и выше, заключил специалист.

При этом российская вакцина «Спутник V» защищает одинаково эффективно от всех штаммов COVID-19. Как отметил Гинцбург, ни один из новых вариантов вируса не стал более эпидемически значимым, чем изначальный.