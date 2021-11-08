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Оператор платежной системы «Мир» усилит контроль за скомпрометированными картами

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 01:14
Экономика
Оператор платежной системы «Мир» усилит контроль за скомпрометированными картами
nspk.ru  /  НСПК

Москва, 8 ноября. Национальная система платежных карт (НСПК) усилила контроль за скомпрометированными картами платежной системы «Мир».

Оператор карт сообщил «Известиям», что новую функциональность, предназначенную для обмена информацией о скомпрометированных картах, уже поддержали более 180 банков. Технология запущена в опытно-промышленную эксплуатацию с 20 октября.

Она должна помочь эффективно отслеживать утечки данных и снизить число мошеннических действий. Новый функционал «Скомпрометированные карты» реализован на базе диспутной платформы, предназначенной для обмена сведениями между участниками платежной системы. Нововведение позволит принимать необходимые меры по противодействию разным мошенническим схемам.

Опрошенные газетой специалисты по кибербезопасности считают, что любой обмен информацией о потенциальных мошенничествах полезен. При этом они отметили, что важно тщательно подходить к безопасной разработке такого рода систем.

Ранее сообщалось, что карты платежной системы «Мир» начали подключать к Google Pay с 26 октября. Ведутся работы по отладке технологии.

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