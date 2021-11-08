Объемы производства в сельском хозяйстве сократились в России

Москва, 8 ноября. Объем производства для сельхозпроизводителей по итогам января–сентября упал на 4,3% на фоне роста ВВП и увеличения цен на сельскохозяйственную продукцию, свидетельствую данные Росстата.

Рост сельхозпроизводства по итогам первых девяти месяцев 2020 года в России составил 3%, но упал в 2021 году более чем на 4%. Урожай оказался заметно ниже прошлогоднего, сообщают «Известия». За девять месяцев намолочено на 15% меньше зерна, чем годом ранее.

По данным Минсельхоза, главной причиной уменьшения показателей стали погодные условия. Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов отметил, что растениеводство, на которое приходится около половины сельскохозяйственного сектора, является волатильным.

«Но есть и второй фактор: явное замедление в животноводстве, в том числе и в секторах, которые до недавнего времени росли — в первую очередь я говорю о птицеводстве, где из-за проблем, связанных с птичьим гриппом, мы фиксировали снижение производства на значительном отрезке», — отметил эксперт.

Специалисты считают, что в 2022 году ситуация в сельскохозяйственном секторе России может усложниться.

Ранее подведомственный Минсельхозу РФ федеральный центр «Агроэкспорт» сообщил, что экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) за десять месяцев 2021 года увеличился на 19% в годовом выражении и достиг 27,352 млрд долларов. Поставки зерновых выросли за отчетный период на 9% и достигли 8,19 млрд долларов.