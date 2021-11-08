Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 02:23
02:15
Общество
Пульмонолог Бабак предупредил об опасности COVID-19 при заболеваниях легких
02:02
Политика
Генштаб Белоруссии: Москва и Минск никогда не были агрессорами
02:00
Общество
Сексолог Денисов-Мельников считает безумием западную моду на смену пола среди детей
01:48
Происшествия
Кайли Дженнер выступила в защиту Трэвиса Скотта после давки на концерте
01:43
Политика
Защита Саакашвили планирует довести его дело до ЕСПЧ
01:28
Общество
Гинцбург: ЕС и ВОЗ используют разницу в законах для непризнания «Спутника V
01:25
Экономика
Аналитик Маслов предупредил о снижении курса рубля к Новому году
01:18
Наука
Центр Гамалеи определил необходимое число антител для защиты от COVID-19
01:14
Экономика
Оператор платежной системы «Мир» усилит контроль за скомпрометированными картами
01:08
Экономика
Объемы производства в сельском хозяйстве сократились в России
Все новости

Объемы производства в сельском хозяйстве сократились в России
Экономика
Объемы производства в сельском хозяйстве сократились в России
Пресс-служба Правительства Вологодской области

Москва, 8 ноября. Объем производства для сельхозпроизводителей по итогам января–сентября упал на 4,3% на фоне роста ВВП и увеличения цен на сельскохозяйственную продукцию, свидетельствую данные Росстата.

Рост сельхозпроизводства по итогам первых девяти месяцев 2020 года в России составил 3%, но упал в 2021 году более чем на 4%. Урожай оказался заметно ниже прошлогоднего, сообщают «Известия». За девять месяцев намолочено на 15% меньше зерна, чем годом ранее.

По данным Минсельхоза, главной причиной уменьшения показателей стали погодные условия. Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов отметил, что растениеводство, на которое приходится около половины сельскохозяйственного сектора, является волатильным.

«Но есть и второй фактор: явное замедление в животноводстве, в том числе и в секторах, которые до недавнего времени росли — в первую очередь я говорю о птицеводстве, где из-за проблем, связанных с птичьим гриппом, мы фиксировали снижение производства на значительном отрезке», — отметил эксперт.

Специалисты считают, что в 2022 году ситуация в сельскохозяйственном секторе России может усложниться.

Ранее подведомственный Минсельхозу РФ федеральный центр «Агроэкспорт» сообщил, что экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) за десять месяцев 2021 года увеличился на 19% в годовом выражении и достиг 27,352 млрд долларов. Поставки зерновых выросли за отчетный период на 9% и достигли 8,19 млрд долларов.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Объемы производства в сельском хозяйстве сократились в России
сельское хозяйство производство урожай
Комментировать