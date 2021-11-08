Украинские олигархи развязали открытую информационную войну против Зеленского

Киев, 8 ноября. Конфликт украинского лидера Владимира Зеленского с олигархом Ринатом Ахметовым перешел в открытую войну.

В информационной «рубке» уже прозвучало слово «майдан». Сначала Зеленского атаковал принадлежащий Ахметову телеканал «Украина 24».

В эфире телеканала впервые появился украинский политик Арсен Аваков, которого летом сместили с поста министра внутренних дел. Именно он обвинил власть в энергетическом кризисе и призвал поменять руководство Украины, передает «Коммерсантъ».

«Газа нет, угля нет. Теплый ноябрь на улице, а мы уже просим аварийную помощь у Белоруссии и России: дайте нам электроэнергии. А если Владимир Владимирович (президент РФ Владимир Путин.— Прим. ред. ФАН) скажет: не дам? А если сначала дам, а потом выключу? Мы к этому шли? Это феноменальный, фундаментальный идиотизм! 3 млрд долларов от МВФ подарок», — сказал Аваков.

Также против Зеленского ополчился бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Он планирует создать в парламенте межрафкционное объединение «Разумная политика», которое он и возглавит.

На «Укарине 24» тоже стала высказывать свое мнение лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она раскритиковала украинскийе власти за то, что они не обеспечили отопительный сезон и не наполнили газом подземные хранилища.

Ранее бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о наличии плана по «реинтеграции» Крыма и Донбасса. Аваков заявил, что «возвращение» Донбасса и Крыма является одной из целей Украины. По его словам, необходимо принять «закон о коллаборантах», который предусматривает ответственность за сотрудничество с Россией.