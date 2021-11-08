Ничейный результат в матче со «Спартаком» удовлетворил тренера «Локомотива» Гисдоля

Москва, 8 ноября. Столичный «Локомотив» сыграл вничью в матче с московским «Спартаком». Дерби в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) закончилось со счетом 1:1.

Главный наставник «Локомотива» Маркус Гисдоль сообщил, что ничейный результат в этом матче удовлетворил его. При этом красно-белые с 35-й минуты играли в меньшинстве. Красную карточку получил защитник «Спартака» Руслан Литвинов.

«В принципе, я доволен», — заявил Гисдоль во время послематчевой пресс-конференции.

Счет в матче открыл голландский нападающий железнодорожников Джириано Керк. Он поразил ворота «Спартака» на 35-й минуте. Второй гол во встрече забил футболист «Спартака» Наиль Умяров, который вышел на поле после замены. Полузащитник отправил мяч в сетку «Локомотива» на 64-й минуте.

В рамках 14-го тура РПЛ также состоялся матч между «Ростовом» и «Рубином». Ростовчане разгромили казанскую команду со счетом 5:1.