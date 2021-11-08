Госдуму попросили не увеличивать количество сиротских квартир в одном доме

Москва, 8 ноября. Общественные организации, занимающиеся помощью сиротам, призвали изменить законопроект, по которому число предназначенных для детдомовцев квартир в одном здании может увеличиться с 25% до 50%.

Законопроект в данный момент находится на рассмотрении в Государственной думе России. Поправки необходимы для улучшения ситуации с обеспечением выпускников детских домов квартирами, полагают законодатели. Соответствующий материал опубликовали «Известия».

Но рост количества квартир в пределах одного здания станет причиной создания так называемых «сиротских гетто». Это также в негативном ключе отразится на будущей социальной адаптации детдомовцев, предупредили общественники.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что правительство страны эффективно работает с Государственной думой. Политик сделал это заявление 27 октября.