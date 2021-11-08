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Дефицит новых iPhone достиг в России 70-80% из-за нехватки комплектующих
Общество
Дефицит новых iPhone достиг в России 70-80% из-за нехватки комплектующих
Prt Scr youtube.com  /  Наташа Шелягина

Москва, 8 ноября. Волна дефицита электроники в России затронула продукцию Apple, сообщают «Известия».

Поставки новых моделей iPhone на 70–80% меньше того, что требуется для стабильного удовлетворения спроса ретейлера. Покупателям приходится ждать неделями. Источник издания рассказал, что остро ощущается нехватка новых смартфонов Apple — iPhone 13 и 13 Pro.

«Покупателям зачастую приходится записываться и ждать поступления, к примеру iPhone 13 Pro Max, по три недели», — заявил собеседник «Известий».

Близкие к ретейлу источники также сообщают о проблемах с поставками игровых приставок, смартфонов Samsung, Xiaomi, Huawei. Продавцы и производители связывают происходящее с дефицитом комплектующих для электроники и разрывом логистических цепочек. Ожидается, что поставки нормализуются не ранее конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России может ввести маркировку на электронику. Подлежащую маркировке технику планируют определить до конца 2021 года.

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iphone электроника ретейл
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