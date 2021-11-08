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Минэкономразвития выступило за признание майнеров предпринимателями
Экономика
Минэкономразвития выступило за признание майнеров предпринимателями
pexels.com  /  Alesia Kozik

Москва, 8 ноября. Российские власти выступили за официальное признание майнинга криптовалют предпринимательской деятельностью и регламентирование порядка налогообложения этого вида деятельности.

С соответствующими заявлениями выступили в Минэкономразвития, Минэнерго и Госдуме, сообщает газета «Известия». В Минэке считают, что легализация майнинга может оказаться выгодной как для криптоиндустрии, так и для государства.

«Признание майнинга предпринимательством позволит облагать доходы от такой деятельности налогом и, соответственно, увеличить доходы государственного бюджета», — отметили в Минэкономразвития.

Министерство в настоящее время обсуждает возможное регулирование отрасли с предпринимательским сообществом. Идею признания майнинга предпринимательством поддержало Минэнерго, уточняет издание.

Не поддержал способствующую «появлению денежных суррогатов» инициативу Центробанк. Регулятор последовательно выступает против оборота в России криптовалют, подчеркнули в газете.

Ранее сообщалось, что Россия вышла на третьем место в мире по добыче биткоина с долей 11%. Первое место занимает США с результатом 35,4%. На втором месте расположился Казахстан с долей в 18,1%.

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