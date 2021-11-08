Ростуризм может облегчить выдачу виз для желающих вакцинироваться в России иностранцев

Москва, 8 ноября. Рабочая группа Ростуризма разработает до конца года проект, облегчающий получение визы для иностранцев, желающих приехать в Россию за вакциной. Об этом сообщил глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Проработку соответствующего вопроса в июне поручил правительству Владимир Путин. Осауленко подчеркнул, что организация вакцинного туризма должна начаться с января следующего года.

Наибольший спрос ожидается на туры за однокомпонентным «Спутником Лайт» из-за его доказанной эффективности. Об этом пишут «Известия».

«С нового года запустим этот проект. За медицинские моменты в этом вопросе отвечает Минздрав, они номер один в процессе, и сейчас у них, мягко говоря, напряженные дни. Вместе с тем работа продолжается, к декабрю готовы будем говорить о конкретике», — сообщил Осауленко.

В рамках программы предлагается сократить срок оформления вакцинной визы для иностранцев с месяца до одни-трех суток. Как подчеркнул глава «Турпомощи», вопрос времени получения документа является одним из главных.