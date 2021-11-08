Минсельхоз предложил обнулить пошлины для импорта мяса

Москва, 8 ноября. Минсельхоз предложил ряд мер по стабилизации стоимости мяса. Ведомство выступило с инициативой, которая заключается в обнулении импортных пошлин на замороженную говядину и свинину.

Ведомство предлагает обнулить эти пошлины в рамках квоты в 200 тыс. т для всех видов. Минсельхоз таким образом оценил потребности в импорте в течение года. В данный момент за доставку зарубежных продуктов бизнес платит сбор в 15 и 25% соответственно.

Ведомство отправило эту инициативу в Минэкономразвития. Информация об этом содержится в документах Минсельхоза.

Эти документы 1 ноября также направили в аппарат правительства. Благодаря этому предложению приостановится рост стоимости мяса, полагают в Минсельхозе. В течение года на внутреннем рынке говядина подорожала на 7,8%, а цена на свинину за этот же промежуток увеличилась на 19%.

Минэкономразвития недавно сообщило, что пошлины на экспорт подсолнечника эффективны. По информации ведомства, внутренняя стоимость подсолнечника упала на 13%.