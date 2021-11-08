Вакцинация «Спутником V» формирует длительную иммунологическую память

Москва, 8 ноября. Вакцинация против коронавируса «Спутником V» формирует долгосрочный иммунный ответ на инфекцию. Соответствующее исследование провели Ученые Казанского федерального университета.

Они проверили долгосрочную эффективность вакцины «Спутник V». Несколько месяцев специалисты изучали иммунный ответ привитых этим препаратом. По результатам исследования выяснилось, что вакцинация российским «Спутником V» схожа по выделению антител с болезнью COVID-19.

Однако, через 21 день после вакцинации вторым компонентом препарата, у привитых зафиксировали уровень антител, намного превышающий средний показатель у переболевших COVID-19.

«Мы показали реактивность антител и Т-клеток через три и семь месяцев после вакцинации, что подразумевает наличие эффективного иммунного ответа и формирование долговременной иммунологической памяти», — пояснила руководитель исследования Светлана Хайбуллина в разговоре с «Известиями».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил важность включения вакцины против коронавируса «Спутник V» в список одобренных препаратов Всемирной организации здравоохранения.