Navi стали победителями PGL Major Stockholm 2021

Стокгольм, 8 ноября. Украинская команда Natus Vincere в финале главного турнира по Counter-Strike: Global Offensive оказалась сильнее своих соперников G2 и впервые в истории стала обладателем кубка Major.

Первую карту выбрали европейцы, и это оказался Ancient, на котором они на протяжении турнира показывали отличный результат. Navi стартовали на стороне спецназа, что позволяло им комфортно удерживать территорию, хотя оппонентам практически удалось завершить первую половину партии в свою пользу. В продолжении G2 начали действовать также слаженно, но в последних раундах они растеряли варианты удержания карты и отдали мини-победу своим украинским оппонентам.

wikipedia.org / navi.gg / Natus Vincere

Вторую карту выбрали Natus Vincere, и это ожидаемо был Nuke, где они имеют исключительно положительную статистику. Однако эта часть финала не стала такой легкой, как ожидали многие зрители. Европейская команда на стороне защиты смогла выиграть целых десять раундов против пяти у соперника. В ответной половине G2 необходимо было оказаться сильнее шесть раз, и многое зависело от старта, который Navi провалили.

flickr.com / DreamHack / Публичное использование

Однако, несмотря на это, им удалось выровнять ситуацию и перевести игру в дополнительные раунды. В завершающей стадии Navi проявили свой опыт и смогли довести свою победную серию до успешного конца. Украинская команда впервые в своей истории стала триумфатором главного турнира по CS:GO.

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