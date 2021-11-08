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Введенная властями нерабочая неделя в России помогла снизить число заболеваний COVID-19
Общество
Введенная властями нерабочая неделя в России помогла снизить число заболеваний COVID-19
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 ноября. Многие российские регионы с 8 ноября выходят с нерабочей недели и возвращаются к работе. Однако в некоторых субъектах РФ сохраняются коронавирусные ограничения в виде QR-кодов для посещения общественных мест.

В Татарстане, например, QR-код станет пропуском в общественный транспорт, так как там суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 30%. Еще в девяти российских регионах за время нерабочих дней эпидситуация так и не пришла в норму, а наоборот, ухудшилась. Однако в целом по стране ситуация улучшилась, передают «Известия».

Эпидемиологи отмечают важность строгого контроля соблюдения масочного режима, а также ограничения перелетов для непривитых граждан. Эксперты считают, что детей необходимо подержать на удаленке еще пару недель.

«В среднем по России ситуация в течение нескольких дней стабильна, роста заболеваемости нет. Но итоги локдауна нужно подводить по регионам, нельзя брать среднеарифметическую температуру по больнице», — заявил педиатр, инфекционист и вакцинолог, главный врач центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

Ранее сообщалось, что рынок складов и офисов не пострадал из-за объявленных в России нерабочих дней. Ситуация не отразилась на участниках рынка в силу того, что для него не важен трафик.

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