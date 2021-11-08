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Количество преступлений с подделкой паспортов россиян выросло в 2021 году

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 00:38
Общество
Количество преступлений с подделкой паспортов россиян выросло в 2021 году
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 8 ноября. Мошенники в текущем году начали чаще использовать поддельные паспорта россиян для совершения преступлений.

Злоумышленники создают поддельный документ благодаря цветному принтеру, клею и машинке для ламинирования. После этого преступники могут оформлять незаконные сделки с недвижимостью на миллионные суммы. Соответствующей информацией поделились «Известия».

В пресс-центре Федеральной нотариальной палаты сообщили, что в октябре к нотариусу в Москве обратилась девушка в компании риелтора. Она собиралась оставить под залог собственное жилище под кредит в банке. Однако у нотариуса вызвало сомнение поведение клиентки. Сотрудника также смутил и паспорт, но он формально числился действительным. Нотариус попросил показать второй документ, который подтверждает личность, однако девушка сбежала, оставив паспорт.

Мошенники недавно начали приходить к россиянам под видом переписчиков. Злоумышленники орудуют в Нижегородской области. Преступники спрашивают жертв о собственнике жилплощади.

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