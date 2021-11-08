Глава АНО «Диалог» Гореславский может возглавить Институт развития интернета

Москва, 8 ноября. Глава АНО «Диалог» Алексей Гореславский может стать главой «Института развития интернета» (ИРИ). Соответствующей информацией поделился источник.

Эти сведения также подтвердил информатор, близкий к Кремлю. Гореславский в свою очередь не стал комментировать эту информацию. В период с прошлого года ИРИ является оператором конкурса на создание контента в Сети для молодых россиян. В данный момент директором ИРИ является Антон Ключкин, передает РБК.

Власти в августе направили ИРИ 7 млрд рублей из Резервного фонда. Институт на эти деньги должен создать государственный контент, который направлен на создание гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодых россиян.

Правительство Ростовской области недавно решило потратить больше 100 млн рублей на пиар в СМИ. Власти ищут исполнителя услуг на портале Госзакупок.