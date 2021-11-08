Ветеранов и инвалидов ВОВ могут полностью освободить от оплаты ЖКУ

Москва, 8 ноября. Полностью компенсировать траты на ЖКХ, капремонт и оплату жилых помещений предложили для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ) в Госдуме. Законопроект направили в правительство.

Подобная инициатива была выдвинута и ранее, но кабмин внес свои замечания, которые учтены в новой редакции документа. Изменения предлагается внести в федеральный закон «О ветеранах». По действующему законодательству ветераны оплачивают половину суммы за ЖКУ.

«Ветеранов становится все меньше и меньше. Мы должны отдать дань их заслугам. Мы благодарны им за суверенитет нашей страны, мирное и чистое небо», — подчеркнул автор законопроекта, депутат Госдумы Ярослав Нилов в интервью «Известиям».

Предполагается, что новый законопроект коснется более 100 тыс. россиян. Расходы бюджета на льготы в 2023 году могут составить 1,15 млрд рублей.

Исследование Superjob ранее показало, что жительницы Петербурга имеют меньшие зарплатные ожидания чем у мужчин, а также боятся просить прибавку.