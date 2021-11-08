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ВС Белоруссии получат от России бронетранспортеры БТР-82А в скором времени
Армия
ВС Белоруссии получат от России бронетранспортеры БТР-82А в скором времени
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Минск, 8 ноября. Вооруженные силы Белоруссии ожидают поставки второго комплекта бронетранспортеров БТР-82А от России в ближайшее время. Об этом сообщил первый замглавы Генерального штаба ВС республики Игорь Король.

В конце сентября 2021 года белорусские военные получили от России первый батальонный комплект БТР-82А. Он поступил на вооружение в 120-ю механизированную бригаду, рассказал Король в эфире телеканала СТВ.

«В ближайший месяц поступит второй батальонный комплект такой же современной техники, он поступит в 6-ю механизированную бригаду», — пояснил он.

Также первый замглавы Генштаба Белоруссии добавил, что к середине следующего года в состав вооруженных сил республики из России поступят многоцелевые ударные вертолеты.

Ранее государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев рассказал, что в настоящее время разрабатывается и создается символика СГ России и Белоруссии, передает RT.

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белоруссия поставки бтр-82а
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