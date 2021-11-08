Госсек СГ Мезенцев: Путин и Лукашенко четка понимают ответственность за свои народы

Минск, 8 ноября. Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко осознают ответственность за своих граждан, и это не мешает им слышать друг друга.

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев оценил партнерские отношения Лукашенко и Путина. Об этом он рассказал телеканалу «Беларусь-1».

«Отношения национальных лидеров Беларуси и России — отношения людей, четко понимающих свою ответственность за свои народы, их судьбу и будущее. Это не высокий слог, это абсолютная реалия. Владимир Путин и Александр Лукашенко доказали, что они служат своим странам в полном объеме, максимально защищая интересы своего отечества», — сказал он.

Ранее Мезенцев сообщил о разработке символики Союзного государства. Он заявил о необходимости создания объединяющего символа, передает RT.

Путин и Лукашенко дали высокую оценку итогам заседания ВГС Союзного государства. Лидеры государств в ходе телефонного разговора озвучили свои позиции насчет вопросов международной и региональной повестки.