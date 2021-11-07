Объявивший голодовку Саакашвили в скором времени может впасть в кому

Тбилиси, 7 ноября. Объявивший голодовку в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в критическом состоянии, рассказала его девушка, депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько.

Личный врач Саакашвили Нико Капшидзе заявил, что политик может в скором времени впасть в кому, вплоть до летального исхода. Об этом Ясько рассказала в прямом эфире в социальной сети.

«Михаил отказался от какого-либо тестирования, переливания крови и каких-либо медикаментов. По той информации, которую мы имеем, Михаил принимал медикаменты, которые необходимы для его жизнедеятельности. Это позволяло ему держаться», — сказала спутница политика.

Ранее видео с нарушением голодовки Саакашвили появилось в Facebook. Личный доктор и юристы Саакашвили утверждали, что состояние заключенного критическое и его необходимо госпитализировать за пределы тюрьмы. Пенитенциарная служба отметила, что публикует «некоторые факты приема пищи» экс-президентом.