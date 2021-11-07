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Член ОП Данюк назвал заход кораблей США в Черное море целенаправленной стратегией

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 23:39
Политика
Член ОП Данюк назвал заход кораблей США в Черное море целенаправленной стратегией
wikipedia.org  /  LT. AZZOLINA

, 7 ноября. Заход американских военных кораблей в Черное море является целенаправленной стратегией. Об этом заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

По его словам, США и Великобритании важно показать, что Россия не является полноправным хозяином в Черном море. Данюк отметил, что постоянный заход американских кораблей в акваторию — это попытка накалить ситуацию.

«Постоянные заходы американских военных кораблей — это не просто единичные случаи, это целенаправленная стратегия… Это целенаправленная попытка играть на наших нерва», — сказал член ОП.

При этом он подчеркнул, что попытки обострить ситуацию в Черном море, безусловно, не останутся незамеченными и обернутся последствиями для провокаторов.

Россия уже дала понять НАТО, что понимает, с какой целью военные корабли заходят в акваторию, и что это является проверкой. Однако любую попытку провокации Москва будет воспринимать, как угрозу национальной безопасности, сказал член ОП в интервью RT.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что заходящие в Черное море корабли НАТО пытаются проверить обороноспособность России в этом регионе, передает RT.

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