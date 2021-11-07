Меркель подтвердила полный уход из политики после освобождения от должности канцлера

Берлин, 7 ноября. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель подтвердила свой полный уход из политики после того, как покинет пост.

Меркель заявила, что после ухода с поста канцлера больше не будет заниматься политикой. Об этом сообщает медиакомпания Deutsche Welle.

«Думаю, что потом в голову придут и другие планы. Просто в течение многих лет я полностью концентрировалась на той повестке дня, которая мне была дана, и мне всегда приходилось быть наготове», — сказала она.

Меркель добавила, что через пару месяцев решит, что будет делать дальше. Она призналась, что это ее последнее интервью на посту главы правительства.

«Я, так сказать, совершаю прощальное турне в последние дни пребывания в должности, и, с одной стороны, я счастлива. Потом, конечно, мне будет немного грустно, потому что моя работа всегда приносила и до сих пор приносит мне удовольствие», — отметила врио канцлера Германии.

Ранее Меркель призвала сохранить диалог Германии и России. Она призналась, что российско-германские отношения всегда были особенными, передает RT.

Меркель получила медаль Вальтера Ратенау за выдающиеся достижения в политике. Эту медаль вручают политикам за особые заслуги в государственной деятельности.