Журналист Придыбайло по «косточкам» разложил фильм Пригожина «16-й»

Технический показ фильма-исповеди бизнесмена Евгения Пригожина состоялся 7 ноября. В картине рассказывается вся правда о «российском вмешательстве» в американские выборы. Журналист Константин Придыбайло посмотрел картину и по «косточкам» разложил фильм «16-й». По его мнению, фильм-исповедь Пригожина про фабрику троллей — это и есть фильм-тролль.

«На самом деле для людей, которые не посвящены во все события, связанные с освящением выборов в США, с той самой победой Трампа, и все, что вылилось после его победы потом, и как в этом обвиняли Россию, какую-то руку Кремля и так далее, тем, кто в эту тему не особо погружен, этот фильм на самом деле покажется немного странным, нелепым и даже не смешным. Но на самом деле человек, который, например, является журналистом или политологом, безусловно оценит фильм», — говорит Придыбайло.

Сам журналист не смог смотреть картину без улыбки. Он отмечает, что фильм вобрал в себя самые яркие клише, самые абсурдные заявления американской стороны, все, что когда-то звучало серьезно в отношении России, о журналистах, бизнесменах, включая и Евгения Пригожина.

«Ты понимаешь, боже, какой бред они несут, когда этот бред собрали концентрировано в двухчасовой фильм. Но этот бред несли на протяжении нескольких лет, его взяли и собрали в одно целое. Это действительно очень смешно», — говорит Константин Придыбайло.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Планировалось, что фильм Евгения Пригожина будет показан в Нью-Йорке, однако оба показа были сорваны. Первый раз правоохранителями, второй – и вовсе по неизвестной причине.

«Троллинг. И понятно, что в США его вряд ли когда-нибудь покажут. Но мы же русские хакеры, мы всегда найдем, как донести до американской аудитории те или иные материалы. Фабрика троллей подключится, детский сад «Ромашка», новые тысячи и тысячи постов, это разойдется по соцсетям, будут созданы новые инфлюенсеры с телефонами, которые будут иметь российский код», — с сарказмом говорит журналист.

По мнению Придыбайло, люди, которые работали над производством ленты, абсолютно точно понимали, что они делают, и сделали свою работу местами очень и очень смешно, «потому что действительно собрать весь этот сюр в один большой фильм, это довольно сложно».

«Я поздравляю ребят, которые это делали, у них это получилось. Я надеюсь, что наши американские партнеры поймут этот юмор. Местами, на мой взгляд, он был нацелен именно на западную аудиторию, потому что некоторые вещи сильно разжеваны. Я думаю, такие фильмы должны появляться, это забавно. Конечно, респект Евгению Пригожину за то, что он позволил, в том числе, использовать свое имя. Такая самоирония достойна похвалы, потому что по-другому никак, и все то, в его адрес, в том числе, происходит и происходило со стороны США», — добавил он.

Также журналист не мог не отметить и главный саундтрек картины, который он тонко провозгласил гимном. Он, по мнению журналиста, говорит о многом. Ведь, не стоит яро верить фейкам и вбросам, заключил Придыбайло.