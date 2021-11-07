Премьера фильма «Мы» по роману Замятина состоится в сентябре 2022 года

Москва, 7 ноября. Фильм «Мы» по роману-антиутопии писателя Евгения Замятина выйдет в российский прокат 8 сентября 2022 года. Об этом рассказал режиссер картины Гамлет Дульян.

Фильм покажут на киноэкранах осенью текущего года, хотя картина была отснята еще в 2018 году, а монтаж завершился через год. Сроки премьеры были перенесены из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, рассказал режиссер.

«И вот, казалось бы, все — выпускать. Но на долю фильма выпала пандемия. Мы не могли понять, когда объявлять дату», — написал Дульян на своей странице в Facebook.

Сюжет картины расскажет о постапокалиптическом мире, где герои отчаянно ведут борьбу за ресурсы и космический корабль, строитель которого является инженер с именем Д-503. За основу сценария был взят роман Замятина, который он написал более ста лет назад.

Недавно стало известно, что в российский кинопрокат выходит проект вселенной Marvel — фильм Хлои Чжао «Вечные», передает RT. Премьера состоится 8 ноября.