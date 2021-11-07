Полиция составила протокол в отношении пьяного пассажира рейса Стокгольм — Москва

Москва, 7 ноября. Вечером 7 ноября сотрудники правоохранительных органов получили сообщение, что в самолет, который выполнял полет в Москву из Стокгольма, необходим наряд сотрудников полиции.

Во время рейса один пассажир начал вести себя неадекватно. Правонарушитель кричал, пытался повредить сидение и разбил пластиковое стекло иллюминатора, повредив собственную руку.

Мужчина при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. Транспортная полиция доставила дебошира в дежурную часть линейного управления.

Пьяным правонарушителем оказался житель Белгорода. Мужчина родился в 19080 году. Медики оказали помощь этому буйному пассажиру и диагностировали резаные раны двух пальцев правой руки.

Мужчину также отправили на медосвидетельствование. Правоохранители составили в отношении пьяного пассажира административный протокол о «Мелком хулиганстве».

Мужчина оказывал сопротивление правоохранителям. Полиция пыталась вывести его из салона. Дебошир хотел остаться внутри самолета. Остальные пассажиру на тот момент уже вышли из салона.