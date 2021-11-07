Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 23:20
23:12
Политика
Меркель подтвердила полный уход из политики после освобождения от должности канцлера
23:00
Общество
Политолог Солонников заявил, что Великая октябрьская революция эмансипировала женщин
22:56
Происшествия
Молодая девушка погибла после падения с 20-го этажа на севере Москвы
22:49
Общество
Премьера фильма «Мы» по роману Замятина состоится в сентябре 2022 года
22:29
Происшествия
Полиция составила протокол в отношении пьяного пассажира рейса Стокгольм — Москва
22:25
Общество
Десятки тысяч россиян посмотрели фильм «16-й»
22:17
Политика
Меркель заявила об успешном преодолении миграционного кризиса Германией
22:11
Политика
Байден отказался от принципа Трампа «Америка на первом месте»
21:55
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в центре Багдада
21:52
Общество
Станцию метро «Октябрьская» открыли для пассажиров в Москве
Все новости

Полиция составила протокол в отношении пьяного пассажира рейса Стокгольм — Москва

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 22:29
Происшествия
Полиция составила протокол в отношении пьяного пассажира рейса Стокгольм — Москва
pixabay.com

Москва, 7 ноября. Вечером 7 ноября сотрудники правоохранительных органов получили сообщение, что в самолет, который выполнял полет в Москву из Стокгольма, необходим наряд сотрудников полиции.

Во время рейса один пассажир начал вести себя неадекватно. Правонарушитель кричал, пытался повредить сидение и разбил пластиковое стекло иллюминатора, повредив собственную руку.

Мужчина при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. Транспортная полиция доставила дебошира в дежурную часть линейного управления.

Пьяным правонарушителем оказался житель Белгорода. Мужчина родился в 19080 году. Медики оказали помощь этому буйному пассажиру и диагностировали резаные раны двух пальцев правой руки.

Мужчину также отправили на медосвидетельствование. Правоохранители составили в отношении пьяного пассажира административный протокол о «Мелком хулиганстве».

Мужчина оказывал сопротивление правоохранителям. Полиция пыталась вывести его из салона. Дебошир хотел остаться внутри самолета. Остальные пассажиру на тот момент уже вышли из салона.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Полиция составила протокол в отношении пьяного пассажира рейса Стокгольм — Москва
алкоголь самолет москва дебошир стокгольм пьяный
Комментировать