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Десятки тысяч россиян посмотрели фильм «16-й»

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 22:40
Общество
Десятки тысяч россиян посмотрели фильм «16-й»
Кадр из фильма «16-й»

Москва, 7 ноября. Технический показ киноленты петербургского предпринимателя Евгения Пригожина о событиях, «повлиявших» на результаты выборов 45-го президента США, прошел на официальном сайте фильма «16-й». Картину успели посмотреть десятки тысяч зрителей.

Задумка создателей фильма оказалась для аудитории большой неожиданностью, ведь кинолента «16-й» оказалась не документальной картиной, как многие могли решить после премьеры официального трейлера, а все же комедией.

Главная идея картины пришлась зрителям по душе. Пользователи высоко оценили фильм, оставив после просмотра восторженные комментарии.

«Так жестко западные спецслужбы еще никто не опускал!»;

«Актерский состав прям радует, тут вам и Нилов, и Федорцов! Кайф, прям ностальгия по старым добрым сериалам!»;

«В Штатах бы и половину фильма не поняли, кроме шуток про негров президента! Даром, что показ сорвали»;

«Я так понимаю, в Штатах показывать не разрешили, потому что американцы бы смеялись. А у полицейских после БЛМ (Прим.Ред. — движение Black Lives Matter) и так репутация «не алло»», — восхитились интернет-пользователи.

Первыми фильм «16-й» должны были увидеть жители Нью-Йорка еще 3 ноября. Однако осуществить задуманное не удалось — американский кинотеатр Film Society of Lincoln Center отменил премьерный показ без объяснения причин.

Российские пользователи еще 4 ноября отреагировали на новость о срыве демонстрации комментариями о том, что решение носило явно политический характер.

Напомним, что официальный трейлер фильма анонсировал, что в картине речь пойдет о тех событиях, которые на самом деле привели к победе Дональда Трампа.

«Надоело молчать, скрывать, лгать, притворяться, что всего этого не было. Было. Но совсем не так, как об этом рассказывают. Правда настолько невероятна, что в нее трудно поверить. Но она стоит того, чтобы о ней узнали», — говорилось в описании фильма.

Создатели картины предприняли еще одну попытку продемонстрировать «16-й» зрителям из Нью-Йорка — премьерный показ должен был пройти в кинотеатре Angelika Film Center and Cafe. Однако уже на первых минутах показа в зал ворвались полицейские и разогнали собравшихся людей. Официальная премьера фильма «16-й» в России осталась неизменной — 8 ноября.

Напомним, что после президентской кампании в США заявили о «российском вмешательстве» и назвали Пригожина «угрозой национальной безопасности».

На протяжении двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер и другие высокопоставленные американские чиновники пытались найти доказательства причастности российского предпринимателя к выборам. Так и не обнаружив свидетельств «сговора» Кремля и Трампа, Вашингтон свернул расследование. Несмотря на отсутствие улик, США внесли Евгения Пригожина и три, предположительно, связанные с ним компании в санкционный список.

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Евгений Пригожин фильм 16-й
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