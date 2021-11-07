Меркель заявила об успешном преодолении миграционного кризиса Германией

Берлин, 7 ноября. И.о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ разобралась с последствиями миграционного кризиса 2015 года, когда мигранты нападали на женщин.

Меркель считает, что Германия смогла справиться с миграционным кризисом в стране. Одна из ее фраз в этот период стала культовой, передает медиакомпания Deutsche Welle.

«Мы справимся с этим», — заявила она тогда.

В то же время некоторые политики считали, что Германия не в состоянии разобраться с таким количеством мигрантов. Сама Меркель заявила, что не все прошло гладко, имея в виду «прискорбные инциденты». Речь идет о событиях новогодней ночи 2016 года в Кельне, когда мигранты нападали на женщин.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий. После этого она стала временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ, передает RT.

Берлин должен поддерживать диалог с Москвой, также подчеркнула Меркель. По ее словам, Берлин и Париж продолжают работу в «нормандском формате» над реализацией минских договоренностей по урегулированию на юго-востоке Украины.