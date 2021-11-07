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Байден отказался от принципа Трампа «Америка на первом месте»
Политика
Байден отказался от принципа Трампа «Америка на первом месте»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 7 ноября. Американский лидер Джо Байден отошел от принципа «Америка на первом месте», которому следовал его предшественник Дональд Трамп.

При этом Байден признался, что этот принцип начал ставить США на последнее место. Об этом рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан CNN.

«Президент Байден в принципиальной манере отошел от политики президента Трампа и явно отверг идею «Америка на первом месте», — заявил он.

Салливан обратил внимание на разительный контраст между политикой Байдена и политикой Трампа по отношению к Европе. Сам принцип America first подразумевает концентрацию на национальных интересах вопреки противоречиям союзнических обстоятельств.

Ранее в российском МИД рассказали о диалоге России и США по стратегической стабильности. В российском ведомстве отметили, что начался предметный и конструктивный обмен мнениями, передает RT.

Байден ранее усомнился в интеллектуальных способностях сограждан. Он считает, что цепочку поставок товаров в Соединенных Штатах поймет не все население страны.

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