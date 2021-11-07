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Мощный взрыв прогремел в центре Багдада
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Мощный взрыв прогремел в центре Багдада
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw/dpa

Багдад, 7 ноября. В центральной части Багдада произошел мощный взрыв, о жертвах и пострадавших сообщает телеканал Alsumaria.

Инцидент произошел около престижного района Эль-Каррада, который входит в так называемую «зеленую зону», где располагаются государственные учреждения и иностранные посольства. Подробности происшествия пока не сообщаются.

Ранее правительство Ирака развернуло вокруг «зеленой зоны» подразделения служб безопасности из-за продолжающихся митингов против результатов парламентских выборов. Полиция перекрыла несколько дорог в Багдаде, ввела ряд ограничений на перемещения в районе охраняемой зоны и ужесточила контроль на блокпостах.

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