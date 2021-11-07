Новые автозаправки открылись в столице ЦАР

Банги, 7 ноября. Официальное открытие новых заправочных станций обслуживания прошло в столице Центральноафриканской Республики. Об этом сообщил автор блога 236 Actu на странице в Facebook.

Новые объекты топливно-энергетической инфраструктуры решат проблемы с нехваткой бензина в Банги и создадут рабочие места для жителей страны. В ближайшем будущем руководство компаний PK12, Miskine и Marabena планируют открыть еще несколько заправок в крупных городах ЦАР.

Комплексное восстановление и республики стало возможно благодаря консультативной поддержке российских инструкторов. Обучение у отечественных специалистов позволило бойцам национальной армии (FACA) разгромить основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в страну мир. После выхода из затяжного вооруженного конфликта правительство занялось развитием всех сфер жизни ЦАР.

Ранее бенинский изобретатель и бизнесмен Серж Ананьон Хунтонджи передал первый образец комплекта «Телевидение в каждый дом» министру связи и средств массовой информации Центральноафриканской Республики Сержу Гислен Джори.