Жители Эфиопии потребовали от американских СМИ остановить дезинформационную кампанию

Аддис-Абеба, 7 ноября. Жители столицы Эфиопии вышли на митинг против вмешательства Соединенных Штатов Америки в дела республики. Также население требует иностранные СМИ прекратить публикацию фейков об обстановке в стране.

Ethiopian's have spoken #NoMore Ethiopians came out to the streets of Addis Ababa, on Sunday, denouncing the US treatment of Ethiopia and condemning disinformation campaign waged against Ethiopia by international media such as CNN. https://t.co/x4gkdQe05h pic.twitter.com/U7VQSsUyx7

Эфиопы раскритиковали американские компании BBS и CNN за распространение ложной информации. Протестующие скандируют лозунги, осуждающие деятельность Запада и ангажированных изданий:

Ethiopians all over the world angery and get out to square to protest the fake news of #CNN, #algezira on ethiopia to destroy the nation. . It is what was seen today in addis. So you need to excuse all ethiopian citizens. pic.twitter.com/O0yIhItQwj