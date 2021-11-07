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МИД Южной Кореи призвал сограждан эвакуироваться из Эфиопии
Весь мир
МИД Южной Кореи призвал сограждан эвакуироваться из Эфиопии
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Аддис-Абеба, 7 ноября. Сотрудники Министерства иностранных дел Южной Кореи призвали сограждан, находящихся в Эфиопии, немедленно эвакуироваться из страны. Также они попросили соотечественников, планировавших посещение республики, временно отказаться от поездки.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, предупреждение связано с ухудшением политической обстановки и эскалации гражданской войны между национальной армией и объединившимися между собой вооруженными группировками.

Гражданам, имеющим в республике постоянное место жительства, посоветовали временно найти убежище в другой стране, если у них нет уважительной причины, чтобы остаться. МИД сообщил, что внимательно следит за ситуацией и уведомит соотечественников о стабилизации обстановки.

Также эвакуироваться из Эфиопии и отложить запланированные визиты посоветовали посольства России, США и Катара.

Ранее жители республики вышли на проправительственные митинги в нескольких городах, чтобы поддержать национальную армию. Многие из демонстрантов заявили о готовности лично принять участие в борьбе с сепаратистами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

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