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Посольство Саудовской Аравии в Эфиопии попросило сограждан покинуть африканскую республику
Весь мир
Посольство Саудовской Аравии в Эфиопии попросило сограждан покинуть африканскую республику
pixabay.com  /  Chickenonline

Аддис-Абеба, 7 ноября. Посольство Саудовской Аравии в Эфиопии опубликовало рекомендацию с просьбой покинуть государство Черного континента из-за эскалации вооруженного конфликта между сепаратистами и национальной армией.

«Мы получили предупреждение об ухудшении обстановки. Настоятельно просим сограждан покинуть страну при первой же возможности до поступления новых вводных», — говорится в заявлении.

Сотрудники посольства предупредили аравитян, не имеющих возможность эвакуироваться из Эфиопии, проявить максимальную осторожность и без лишней необходимости не выходить на улицу.

Ситуация в стране накалилась после заявления официального представителя «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) Гетачеу Реда. Он сообщил, что около девяти главарей вооруженных бандформирований заключили антиправительственный союз. Главной целью боевики избрали захват столицы Эфиопии.

Ранее радикалы «Армии освобождения Оромо» (OLA) опубликовали обращение, в котором пообещали свергнуть легитимные власти африканской республики за несколько недель.

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африка эфиопия
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