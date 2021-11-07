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Центральноафриканскому филиалу Института Пастера в Банги исполнилось 60 лет
Весь мир
Центральноафриканскому филиалу Института Пастера в Банги исполнилось 60 лет
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Банги, 7 ноября. Церемония в честь 60-летия Института Пастера (IPB) прошла в столице Центральноафриканской Республики. Мероприятие посетили президент Фостен-Арканж Туадера, премьер-министр Анри-Мари Дондра и другие высшие чины ЦАР.

«Мы всегда тесно сотрудничали с медицинскими учреждениями и другими учебными заведениями в нашей стране. Одним из главных достижений Института Пастера в Банги стало создание факультетов здравоохранения и науки.

Также мы гордимся сотрудничеством с правительством и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Совместно мы выявляли случаи заражения, а также предлагали пути решения кризиса, вызванного COVID-19», — заявил гостям церемонии генеральный директор IPB Гай Вернет.

Также президент республики открыл мемориальный стенд, посвященный доктору Эрику Касса-Келембхо, который скончался в 2006 году. При жизни ученый помогал центральноафриканцам лечить туберкулез и другие респираторные заболевания.

Ранее лидер ЦАР выступил на Конференции по климату в Глазго. Туадера призвал коллег поддержать страну в борьбе с изменением климата и профинансировать проекты, направленные на противодействие природным катаклизмам.

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