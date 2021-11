Сепаратисты захватили город в 220 км от столицы Эфиопии

Аддис-Абеба, 7 ноября. Боевики «Силы обороны Тыграя» и «Армии освобождения Оромо» (OLA) взяли под контроль город Шоа Робит, находящийся в 220 километрах к северо-востоку от столицы Эфиопии. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте сомалийский журналист Башир Хаши Юсуф.

Reports say, OLA & #TDF have captured Shewa Robit, 220 km from the #Ethiopia's capital, Addis Ababa and they are now heading to Debre Birhan, 130 km from the capital.