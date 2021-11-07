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Сепаратисты захватили город в 220 км от столицы Эфиопии
Весь мир
Сепаратисты захватили город в 220 км от столицы Эфиопии
Федеральное агентство новостей  / 

Аддис-Абеба, 7 ноября. Боевики «Силы обороны Тыграя» и «Армии освобождения Оромо» (OLA) взяли под контроль город Шоа Робит, находящийся в 220 километрах к северо-востоку от столицы Эфиопии. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте сомалийский журналист Башир Хаши Юсуф.

В данный момент заключившие союз вооруженные группировки продвигаются в направлении Дебре Бирхан, находящегося в 130 км от Аддис-Абебы.

Ранее жители нескольких штатов Эфиопии вышли на проправительственный митинг в поддержку национальной армии. Граждане заявили о готовности помочь властям республики в борьбе с радикальными бандформированиями.

Сепаратисты захватили город в 220 км от столицы Эфиопии
twitter.com / @AbiyAhmedAli

Затяжной конфликт продолжается с ноября 2020 года. Сепаратисты, потерпевшие не одно поражение от республиканских вооруженных сил, заручились поддержкой влиятельных союзников на Западе.

Вместо стабилизации обстановки на территории африканской страны Соединенные штаты предпочти наложить на пострадавшее от гражданской войны государство ряд санкций и поддержать коалицию боевиков.

Подробнее о том, какие методы использует Вашингтон для эскалации конфликта в Эфиопии, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Сепаратисты захватили город в 220 км от столицы Эфиопии
Федеральное агентство новостей /

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африка эфиопия
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