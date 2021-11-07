Москва, 7 ноября. Организованный странами коллективного Запада во главе с США «Саммит за демократию» лишь создает иллюзию конструктивной повестки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, объединительная повестка должна иметь конкретную фактуру, однако она отсутствует.

«Повестка должна иметь конкретные примеры на практике, а не просто теоретические измышления, которые потом заканчиваются очередными скандалами», — сказала она.

Вместе с тем Захарова отметила, что США пытаются собрать некую коалицию в связи со своими претензиями на роль мирового лидера. Однако после провального бегства из Афганистана возможность организовать военную коалицию пропала, резюмировала она.

Стоит отметить, что после решения Белого дома вывести войска из Афганистана ситуация в регионе дестабилизировалась. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) в считанные дни захватило Кабул и сформировало новое правительство.

1 Организация запрещена на территории РФ.