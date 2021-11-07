Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 21:51
21:44
Весь мир
Новые автозаправки открылись в столице ЦАР
21:41
Весь мир
Жители Эфиопии потребовали от американских СМИ остановить дезинформационную кампанию
21:31
Весь мир
МИД Южной Кореи призвал сограждан эвакуироваться из Эфиопии
21:27
Весь мир
Посольство Саудовской Аравии в Эфиопии попросило сограждан покинуть африканскую республику
21:25
Весь мир
Центральноафриканскому филиалу Института Пастера в Банги исполнилось 60 лет
21:24
Происшествия
Двое находившихся в розыске мужчин погибли в ДТП под Пустошкой в Псковской области
21:20
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук показала сына от Арая Чобаняна
21:15
Общество
Депутат Морозов объяснил, почему ЕС скоро забудет об Украине
21:13
Весь мир
Сепаратисты захватили город в 220 км от столицы Эфиопии
21:08
Весь мир
Нацсобрание ЦАР рассмотрит возможность создания комитета по контролю финансов
Все новости

Захарова раскритиковал демократический саммит США за отсутствие конкретной повестки
Политика
Захарова раскритиковал демократический саммит США за отсутствие конкретной повестки
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 7 ноября. Организованный странами коллективного Запада во главе с США «Саммит за демократию» лишь создает иллюзию конструктивной повестки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, объединительная повестка должна иметь конкретную фактуру, однако она отсутствует.

«Повестка должна иметь конкретные примеры на практике, а не просто теоретические измышления, которые потом заканчиваются очередными скандалами», — сказала она.

Вместе с тем Захарова отметила, что США пытаются собрать некую коалицию в связи со своими претензиями на роль мирового лидера. Однако после провального бегства из Афганистана возможность организовать военную коалицию пропала, резюмировала она.

Стоит отметить, что после решения Белого дома вывести войска из Афганистана ситуация в регионе дестабилизировалась. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) в считанные дни захватило Кабул и сформировало новое правительство.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова раскритиковал демократический саммит США за отсутствие конкретной повестки
сша захарова саммит
Комментировать