Политолог Солонников заявил, что Великая октябрьская революция эмансипировала женщин

Ровно 104 года назад 7 ноября (25–26 октября по старому стилю календаря) 1917-го в ходе Великой Октябрьской социалистической революции на мировой карте появилось новое государство — советская Россия. Это событие определило вектор развития всей мировой истории в XX веке. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«После полета Юрия Гагарина в космос сложно назвать что-либо, что сравнилось бы по значимости с Великой Октябрьской социалистической революцией, — заметил политолог. — Именно благодаря ей мы увидели во всем мире рост национально-освободительных движений, усиление профсоюзов, появление среднего класса и более высокие доходы рабочих специальностей во всем мире».

По словам эксперта, в качестве ответа на Октябрьскую революцию западные страны были вынуждены начать менять свой политический строй и экономическую систему.

«И без нее была бы невозможна победа в Великой Отечественной войне! — напомнил собеседник ФАН. — Весь мир, построенный после 1945 года, развал мировых империй, освободительное движение в Азии и Африке, появление 220 независимых государств — все это последствия Великой Октябрьской социалистической революции. Так что без преувеличения можно сказать, что мир, в котором мы живем, был ей сформирован».

Солонников отметил, что россияне до сих пор живут при законах, большинство из которых были впервые сформулированы именно в СССР.

Федеральное агентство новостей /

«Конечно, они адаптированы к современной жизни, однако нашу юридическую систему можно в полной мере назвать «наследницей» советской юридической системы», — подчеркнул политолог.

Он отметил, что благодаря победе большевиков в 1917 году «десятки миллионов людей смогли получить возможность научиться читать и писать».

«Наступила эра всеобщей грамотности, — заявил эксперт. — Именно в СССР женщины впервые в рамках политической системы получили равные права с мужчинами, после чего началась их эмансипация на Западе. Так что не будет преувеличением, если я скажу, что дети сегодня могут бесплатно учиться, а женщины — голосовать — именно благодаря Великой Октябрьской социалистической революции!»

Ранее председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин назвал Октябрьскую революцию «величайшим событием в истории человечества».