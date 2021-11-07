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«Локомотив» в большинстве упустил победу над «Спартаком»

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 21:00
Спорт
«Локомотив» в большинстве упустил победу над «Спартаком»
Pr Scr matchtv.ru  /  «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Москва, 7 ноября. «Спартак» вдесятером сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на «Открытие Банк Арене» и завершилась со счетом 1:1.

Нидерландский хавбек «железнодорожников» Гирано Керк открыл счет на 23-й минуте матча после результативной передачи нападающего Франсуа Камано.

Полузащитник красно-белых Руслан Литвинов заработал удаление на 35-й минуте матча. Футболист получил вторую желтую карточку за грубый фол, в результате «Спартак» доигрывал почти полтора тайма вдесятером. На 65-й минуте подопечные Руя Витории все-таки смогли сравнять счет в матче — автором гола стал полузащитник Наиль Умяров.

В воскресенье ранее петербургский «Зенит» сыграл в нулевую ничью с екатеринбургским «Уралом». Во втором тайме петербуржцы остались в меньшинстве — бразильский полузащитник Клаудиньо жестко сыграл против защитника «Урала» и получил прямую красную карточку.

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Все новости / Спорт / «Локомотив» в большинстве упустил победу над «Спартаком»
футбол локомотив спартак рпл Гирано Керк Наиль Умяров
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