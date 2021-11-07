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Моргенштерн ввязался в ссору со зрителем на концерте в Дубае

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 20:59
Шоу-бизнес
Моргенштерн ввязался в ссору со зрителем на концерте в Дубае
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Дубай, 7 ноября. Рэпер Моргенштерн эмоционально отреагировал на требование зрителя отказаться от нецензурной лексики на концерте. Эпатажный артист спровоцировал конфликт в ОАЭ.

Рэпер Моргенштерн вновь привлек к себе внимание, едва интерес к нему поутих после скандальных высказываний про парады Победы. Артист собрал аудиторию на концерте в Дубае, где также присутствовали дети. Однако это не убедило музыканта изменить концертную программу на более приемлемую для несовершеннолетних зрителей.

Одного из слушателей возмутили нецензурные высказывания рэпера, и он предложил Моргенштерну выйти и разобраться «как мужики». В ответ исполнитель отчитал зрителя со сцены.

«Я пою то, что считаю нужным. Не нравится — уходи, никто не держит. Думаешь, я дурачок с татуировкой на лице? Но посмотри, сколько людей пришли меня послушать. Детям не нужно слышать мои тексты? Ну ок. Но зачем ты привел их на концерт?» — поинтересовался артист.

Моргенштерн также попросил охрану не выводить с площадки возмущенного зрителя, чтобы лично закончить развязавшуюся ссору. Об инциденте стало известно из сообщения издания Super в Telegram.

Рэпер Моргенштерн регулярно пытается возмутить публику неоднозначными высказываниями и эпатажным поведением. Так, канал СТС отменил шоу с участием оскандалившегося артиста после его высказывания про День Победы, боссы студии решились на многомиллионные убытки ради сохранения репутации.

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концерт звезды моргенштерн
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