Нацсобрание ЦАР рассмотрит возможность создания комитета по контролю финансов

Банги, 7 ноября. Бывший генеральный финансовый инспектор Центральноафриканской Республики Ялоке Огюст Буканга призвал председателя Национальной ассамблеи Симплиса Матье Саранджи создать специальную парламентскую ревизионную комиссию для проведения анализа управления госказначейства в период с 2016 по 2021 год. Об этом сообщили ведущие Radio Ndeke Luka.

«Необходимо обеспечить контроль государственных финансов. Мне сказали, что наша страна превратилась в бедное государство. Я это всегда осуждал. Нынешнее управление бюджетом нельзя назвать удовлетворительным. Я хочу узнать, как используются денежные средства», — заявил Буканга.

Его предложение предполагает создание специального ведомства из депутатов Комитета по финансам и планам, членов Счетной палаты, государственных и финансовых инспекторов и независимых деятелей.

Национальное собрание приняло инициативу к рассмотрению, но пока не дало конкретного ответа.

Ранее парламент ЦАР подписал закон об обязательном декларировании имущества. Документ призван усилить борьбу с теневым обогащением, растратами государственного имущества и коррупцией в стране.