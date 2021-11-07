Чешский депутат Бенешик назвал «Северный поток — 2» сложной проблемой

Прага, 7 ноября. Российский газопровод «Северный поток — 2» негативно скажется на некоторых европейских странах, заявил чешский депутат Ондржей Бенешик.

По его словам, он всецело поддерживает позицию Польши и других стран Прибалтики касательно российско-немецкого газопровода. Соответствующую оценку он аргументировал тем, что весь доход от транспортировки газа будет получать российская сторона.

«Две ветки "Северного потока — 2" является сложной проблемой. Стоит признать, что для Германии стремление к диверсификации энергетических поставок означает совсем не то, что для стран Центральной Европы», — добавил он.

Ранее Посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал Германию за поддержку «Северного потока — 2». Дипломат отметил, что решение уходящего правительства канцлера Ангелы Меркель подорвало доверие к Германии на долгие годы.