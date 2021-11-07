Ford Nucleon оказался в числе машин, которые могли бы изменить автоиндустрию

Москва, 7 ноября. Сегодня многие производители переводят свои автомобили на электротягу. Эксперты составили перечень машин с необычными силовыми установками, которые обладали шансом изменить ход автоиндустрии.

В их числе оказался Ford Nucleon. Компания планировала изменить автомобильную индустрию еще в 1960-х годах. Тогда инженерам фирмы было поручено разработать атомную силовую установку, способную пройти без замены топлива порядка 8 тысяч километров.

Также в список попала модель Chrysler Turbine Car. В планах производителя было оборудовать транспортное средство газотурбинным мотором. За все время было собрано семь поколений силовых установок данного типа, но ни одна машина так и не была допущена до серийной сборки.

Последним в перечне оказался электромобиль Tata Airpod. Его принято считать одним из наиболее экологически чистых видов транспорта. Как выяснилось, авто не выбрасывает углекислый газ.

Средняя стоимость китайских электрокаров с 2011 года сократилась практически вдвое. К такому выводу пришли аналитики JATO Dynamics.